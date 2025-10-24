Юки Цунода извинился за слова, сказанные о Лиаме Лоусоне

Японский гонщик Юки Цунода рассказал, что он извинился за слова, сказанные им о пилоте «Рейсинг Буллз» Лиаме Лоусоне.

«Принёс извинения команде «Рейсинг Буллз» за сказанное. То, что я сказал в интервью СМИ, было лишним. Думаю, да, так и есть», — приводит слова Цуноды GPBlog.

Напомним, Цунода раскритиковал Лоусона после квалификации Гран-при США. Ранее Лоусон также помешал Цуноде в спринт-квалификации — Юки и Лиам находились в группе гонщиков, готовящихся начать быструю попытку под конец сессии. Однако из-за того, что время истекало, среди пилотов начался сумбур и они стали обгонять друг друга, из-за чего Лоусон и Цунода проехали пару поворотов в один ряд, помешав друг другу.