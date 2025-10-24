Леклер — лучший в первой тренировке Гран-при Мексики, Пиастри — 4-й, Линдблад — 6-й

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Пилот «Феррари» Шарль Леклер показал лучший результат по итогам первой тренировки Гран-при Мексики. Вторым по итогам сессии стал гонщик «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли, третье место осталось за пилотом «Кик-Заубера» Нико Хюлькенбергом.

Лидер чемпионата Оскар Пиастри из «Макларена» стал четвёртым. Лучшим из пилотов-новичков по итогам сессии стал Арвид Линдблад, заменявший Макса Ферстаппена в составе «Ред Булл» — у него шестой результат.

Формула-1. Гран-при Мексики. Первая тренировка

1. Шарль Леклер («Феррари») — 1:18.380.

2. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +0.107.

3. Нико Хюлькенберг («Кик-Заубер») +0.380.

4. Оскар Пиастри («Макларен») +0.404.

5. Габриэл Бортолето («Кик-Заубер») +0.536.

6. Арвид Линдблад («Ред Булл») +0.617.

7. Эстебан Окон («Хаас») +0.658.

8. Юки Цунода («Ред Булл») +0.710.

9. Франко Колапинто («Альпин») +0.951.

10. Алекс Албон («Уильямс») +1.004.

11. Исак Хаджар («Рейсинг Буллз») +1.029.

12. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +1.092.

13. Пато О’Уорд («Макларен») +1.300.

14. Фредерик Вести («Мерседес») +1.309.

15. Пауль Арон («Альпин») +1.482.

16. Рё Хиракава («Хаас») +1.693.

17. Аюму Иваса («Рейсинг Буллз») +1.773.

18. Люк Браунинг («Уильямс») +1.930.

19. Джек Кроуфорд («Астон Мартин») +1.991.

20. Антонио Фуоко («Феррари») +2.474.