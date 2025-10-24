Скидки
Марко прокомментировал шестой результат Линдблада в тренировке

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко высказался об итогах первой тренировки Гран-при Мексики в исполнении британского юниора Арвида Линдблада, заменявшего в этой сессии четырёхкратного и действующего чемпиона мира Макса Ферстаппена.

«Что можно сказать? Что Арвид — талантливый гонщик. Юки работал на длинной серии кругов, а он – нет. Но временами они были на схожей программе», – приводит слова Хельмута Марко Motorsport-Total.

Напомним, по итогам тренировки Линдблад показал шестой результат, Юки Цунода – восьмой. Лучшим по итогам сессии стал пилот «Феррари» Шарль Леклер. Всего в тренировке принимали участие сразу девять пилотов-новичков.

Комментарии
