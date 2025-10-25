Скидки
Расселл смотрел первую тренировку в Мексике с трибун, его замаскировали под лучадора

Расселл смотрел первую тренировку в Мексике с трибун, его замаскировали под лучадора
Британский пилот «Мерседеса» Джордж Расселл во время первой тренировки Гран-при Мексики пробрался на трибуны в костюме лучадора, мексиканского рестлера, и вместе со зрителями посмотрел гонку с трибун.

«Я уже много лет не смотрел гонки Формулы-1 на трассе, поэтому нашёл способ пробраться на трибуны, пока Фред управлял моей машиной», — написал в социальных сетях Джордж Расселл, прикрепив фотографию с трибун.

Фото: Соцсети Джорджа Расселла

Напомним, в первой тренировке Расселла за рулём заменил датчанин Фредерик Вести. По итогам сессии он показал 14-й результат. Всего в первой тренировке Гран-при Мексики принимало участие сразу девять пилотов-новичков.

