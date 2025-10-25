Ферстаппен — лучший во второй тренировке Гран-при Мексики, Леклер — 2-й, Пиастри — 12-й

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен показал лучшее время по итогам второй тренировки Гран-при Мексики. Вторым стал пилот «Феррари» Шарль Леклер, третьим — гонщик «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли.
Семикратный чемпион мира, пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон по итогам тренировки стал пятым. Лидер чемпионата мира Оскар Пиастри из «Макларена» остался лишь на 12-й позиции.
Формула-1. Гран-при Мексики. Вторая тренировка
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 1:17.392.
2. Шарль Леклер («Феррари») +0.153.
3. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +0.174.
4. Ландо Норрис («Макларен») +0.251.
5. Льюис Хэмилтон («Феррари») +0.300.
6. Джордж Расселл («Мерседес») +0.437.
7. Юки Цунода («Ред Булл») +0.491.
8. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +0.546.
9. Карлос Сайнс («Уильямс») +0.547.
10. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +0.562.
11. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +0.826.
12. Оскар Пиастри («Макларен») +0.840.
13. Эстебан Окон («Хаас»)) +0.874.
14. Исак Хаджар («Рейсинг Буллз») +0.889.
15. Габриэл Бортолето («Кик-Заубер») +0.931.
16. Нико Хюлькенберг («Кик-Заубер») +0.956.
17. Оливер Берман («Хаас») +1.050.
18. Франко Колапинто («Альпин») +1.329.
19. Алекс Албон («Уильямс») +1.463.
20. Пьер Гасли («Альпин») +1.802.