MotoGP — Гран-при Малайзии — квалификация — результаты

Баньяя выиграл квалификацию ГП Малайзии MotoGP, Алекс Маркес — 2-й, Морбиделли — 3-й
В ночь на 25 октября в Куала-Лумпуре завершилась квалификация 20-го этапа MotoGP сезона-2025, поул в которой завоевал двукратный чемпион серии из Италии Франческо Баньяя («Дукати»). Второе время показал испанец Алекс Маркес («Дукати»). Третий — ещё один итальянец, Франко Морбиделли («Дукати»).

MotoGP 2025. Этап 20, Куала-Лумпур, Малайзия
Гран-при Малайзии. Квалификация 2
25 октября 2025, суббота. 06:15 МСК
Окончено
1
Франческо Баньяя
Ducati
1:57.001
2
Алекс Маркес
Ducati
+0.016
3
Франко Морбиделли
Ducati
+0.158

MotoGP. Гран-при Малайзии. Квалификация

1. Франческо Баньяя («Дукати») — 1:57.001.
2. Алекс Маркес («Дукати») +0.016.
3. Франко Морбиделли («Дукати») +0.158.
4. Фабио Куртараро («Ямаха») +0.194.
5. Педро Акоста («КТМ») +0.362.
6. Фермин Альдегер («Дукати») +0.438.
7. Жоан Мир («Хонда») +0.439.
8. Фабио ди Джаннантонио («Дукати») +0.521.
9. Жоанн Зарко («Хонда») +0.530.
10. Алекс Ринс («Ямаха») +0.944.

