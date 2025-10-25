Баньяя выиграл квалификацию ГП Малайзии MotoGP, Алекс Маркес — 2-й, Морбиделли — 3-й

В ночь на 25 октября в Куала-Лумпуре завершилась квалификация 20-го этапа MotoGP сезона-2025, поул в которой завоевал двукратный чемпион серии из Италии Франческо Баньяя («Дукати»). Второе время показал испанец Алекс Маркес («Дукати»). Третий — ещё один итальянец, Франко Морбиделли («Дукати»).

MotoGP. Гран-при Малайзии. Квалификация

1. Франческо Баньяя («Дукати») — 1:57.001.

2. Алекс Маркес («Дукати») +0.016.

3. Франко Морбиделли («Дукати») +0.158.

4. Фабио Куртараро («Ямаха») +0.194.

5. Педро Акоста («КТМ») +0.362.

6. Фермин Альдегер («Дукати») +0.438.

7. Жоан Мир («Хонда») +0.439.

8. Фабио ди Джаннантонио («Дукати») +0.521.

9. Жоанн Зарко («Хонда») +0.530.

10. Алекс Ринс («Ямаха») +0.944.