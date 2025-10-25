Расселл оценил выступление Вести в первой тренировке Гран-при Мексики

Гонщик «Мерседеса» британец Джордж Расселл прокомментировал выступление датчанина Фредерика Вести в первой тренировке Гран-при Мексики. Напомним, Вести показал 14-й результат.

«Гонщик Ф-1 редко получает шанс увидеть машины на трассе с трибун… потому что вы за рулём! Я воспользовался шансом, Фред сел в машину в первой практике, чтобы получить опыт. Очень увлекает. Было приятно видеть, что Фред проделал отличную работу на моём месте и обеспечил нам сильную позицию перед второй практикой.

После второй практики мы поняли, что борьба снова будет очень плотной. Это короткая трасса, поэтому разница между всем пелотоном будет небольшой. Мы показываем хорошее время круга и знаем, насколько стала важна квалификация для достижения результата в гонке. Все взгляды прикованы к субботе, посмотрим, как мы справимся. Судя по всему, борьба между первыми восьмью машинами будет плотной», — приводит слова Расселла пресс-служба «Мерседеса».

Джордж Расселл провёл тренировку перед Гран-при Сингапура