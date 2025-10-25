Скидки
Ферстаппен — о практике Гран-при Мексики: испытываем большие проблемы с гоночным темпом

Ферстаппен — о практике Гран-при Мексики: испытываем большие проблемы с гоночным темпом
Четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен («Ред Булл») подвёл итоги второй практики Гран-при Мексики, где показал лучшее время. В первой его заменял пилот Формулы-2 Арвид Линдблад.

Формула-1 2025. Этап 20, Мехико, Мексика
Гран-при Мексики. Свободная практика 2
25 октября 2025, суббота. 01:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:17.392
2
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+0.153
3
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+0.174

«Конечно, в пятницу мне пришлось долго ждать, чтобы сесть за руль. Арвид выступил хорошо, и спасибо ему за заботу о моей машине. На мягких шинах нам удалось проехать хороший круг, но в остальном всё было не очень. Круги на «медиумах» были не так хороши, и большая проблема — это гоночный темп, где мы, кажется, испытываем большие трудности, что вызывает беспокойство о предстоящей гонке. Баланс не нарушен, но сцепления с трассой нет, что является главной проблемой.

Машина сильно греется, и мы теряем время. Можно быть быстрым в квалификационном темпе, но в гонке скорости не будет, а, конечно, предпочтительно именно быть быстрым в гонке. Будет тяжело, поэтому нужно внимательно проанализировать ситуацию», — приводит слова Ферстаппена пресс-служба команды.

