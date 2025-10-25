Ферстаппен — о практике Гран-при Мексики: испытываем большие проблемы с гоночным темпом

Четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен («Ред Булл») подвёл итоги второй практики Гран-при Мексики, где показал лучшее время. В первой его заменял пилот Формулы-2 Арвид Линдблад.
«Конечно, в пятницу мне пришлось долго ждать, чтобы сесть за руль. Арвид выступил хорошо, и спасибо ему за заботу о моей машине. На мягких шинах нам удалось проехать хороший круг, но в остальном всё было не очень. Круги на «медиумах» были не так хороши, и большая проблема — это гоночный темп, где мы, кажется, испытываем большие трудности, что вызывает беспокойство о предстоящей гонке. Баланс не нарушен, но сцепления с трассой нет, что является главной проблемой.
Машина сильно греется, и мы теряем время. Можно быть быстрым в квалификационном темпе, но в гонке скорости не будет, а, конечно, предпочтительно именно быть быстрым в гонке. Будет тяжело, поэтому нужно внимательно проанализировать ситуацию», — приводит слова Ферстаппена пресс-служба команды.
- 25 октября 2025
-
09:58
-
09:34
-
09:09
-
02:01
-
00:34
- 24 октября 2025
-
23:56
-
22:33
-
21:51
-
21:05
-
20:53
-
20:05
-
19:42
-
18:56
-
18:40
-
17:34
-
17:14
-
16:51
-
16:39
-
16:22
-
16:00
-
15:52
-
15:31
-
14:47
-
14:36
-
13:54
-
13:38
-
12:59
-
12:19
-
11:59
-
11:53
-
10:43
-
10:00
-
09:44
-
00:53
-
00:48