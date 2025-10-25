Баньяя выиграл спринт ГП Малайзии MotoGP, Алекс Маркес закончил 2-м и стал вице-чемпионом

В субботу, 25 октября, в Куала-Лумпуре завершилась спринтерская гонка 20-го этапа MotoGP сезона-2025, победу в которой завоевал двукратный чемпион серии из Италии Франческо Баньяя («Дукати»). Второе время показал испанец Алекс Маркес («Дукати»). Третий — ещё один испанец, Фермин Альдегер («Дукати»).

Финиш на второй позиции позволил Алексу Маркесу стать вице-чемпионом сезона-2025. Его брат Марк Маркес («Дукати») стал досрочно чемпионом и семикратным обладателем титула, но выбыл до конца сезона из-за перелома.

MotoGP. Гран-при Малайзии. Спринт

1. Франческо Баньяя («Дукати») — 10 кругов.

2. Алекс Маркес («Дукати») +2.259.

3. Фермин Альдегер («Дукати») +3.138.

4. Педро Акоста («КТМ») +5.155.

5. Франко Морбиделли («Дукати») +6.541.

6. Фабио Куартараро («Ямаха») +8.468.

7. Марко Бедзекки («Априлья») +10.232.

8. Жоанн Зарко («Хонда») +12.627.

9. Энеа Бастьянини («КТМ») +12.974.

10. Фабио Ди Джаннантонио («Дукати») +14.515.