MotoGP — Гран-при Малайзии— гонка — результаты

Баньяя выиграл спринт ГП Малайзии MotoGP, Алекс Маркес закончил 2-м и стал вице-чемпионом
Аудио-версия:
Комментарии

В субботу, 25 октября, в Куала-Лумпуре завершилась спринтерская гонка 20-го этапа MotoGP сезона-2025, победу в которой завоевал двукратный чемпион серии из Италии Франческо Баньяя («Дукати»). Второе время показал испанец Алекс Маркес («Дукати»). Третий — ещё один испанец, Фермин Альдегер («Дукати»).

Финиш на второй позиции позволил Алексу Маркесу стать вице-чемпионом сезона-2025. Его брат Марк Маркес («Дукати») стал досрочно чемпионом и семикратным обладателем титула, но выбыл до конца сезона из-за перелома.

MotoGP 2025. Этап 20, Куала-Лумпур, Малайзия
Гран-при Малайзии. Спринт
25 октября 2025, суббота. 10:00 МСК
Окончено
1
Франческо Баньяя
Ducati
19:53.725
2
Алекс Маркес
Ducati
+2.259
3
Фермин Альдегер
Ducati
+3.138

MotoGP. Гран-при Малайзии. Спринт

1. Франческо Баньяя («Дукати») — 10 кругов.
2. Алекс Маркес («Дукати») +2.259.
3. Фермин Альдегер («Дукати») +3.138.
4. Педро Акоста («КТМ») +5.155.
5. Франко Морбиделли («Дукати») +6.541.
6. Фабио Куартараро («Ямаха») +8.468.
7. Марко Бедзекки («Априлья») +10.232.
8. Жоанн Зарко («Хонда») +12.627.
9. Энеа Бастьянини («КТМ») +12.974.
10. Фабио Ди Джаннантонио («Дукати») +14.515.

