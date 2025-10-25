Скидки
Резервист «Макларена» О’Уорд был госпитализирован после первой тренировки ГП Мексики
Комментарии

Резервный пилот «Макларена» Патрисио «Пато» О’Уорд был госпитализирован после участия в первой тренировке Гран-при Мексики Формулы-1, сообщает издание Motorsport.

Формула-1 2025. Этап 20, Мехико, Мексика
Гран-при Мексики. Свободная практика 1
24 октября 2025, пятница. 21:30 МСК
Окончено
1
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
1:18.380
2
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+0.107
3
Нико Хюлькенберг
Kick Sauber
+0.380

По информации ресурса, мексиканцу стало плохо из-за пищевого отравления и он был доставлен в медицинский центр, где ему поставили капельницу и выписали лекарства. Он также пропустил пресс-конференцию и встречу со спонсорами.

Напомним, в первой тренировке Гран-при Мексики О’Уорд заменил британца Ландо Норриса и показал 13-й результат. Лучшим стал гонщик «Феррари» монегаск Шарль Леклер.

Комментарии
