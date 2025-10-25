Скидки
Антонелли обозначил положительные моменты после двух практик ГП Мексики Формулы-1

Антонелли обозначил положительные моменты после двух практик ГП Мексики Формулы-1
Итальянский гонщик Формулы-1 Андреа Кими Антонелли («Мерседес») прокомментировал две практики Гран-при Мексики. В первой он показал второе время, а во второй — третье.

Формула-1 2025. Этап 20, Мехико, Мексика
Гран-при Мексики. Свободная практика 2
25 октября 2025, суббота. 01:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:17.392
2
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+0.153
3
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+0.174

«Пятница выдалась неплохой. Пожалуй, это был один из лучших первых дней на трассе за долгое время. Я сразу почувствовал себя комфортно за рулём машины и смог набрать нужный темп. Первая практика оказалась лучше второй; мы попробовали внести некоторые изменения в перерывах между сессиями. Некоторые из них помогли улучшить машину, другие, возможно, немного откатили нас назад. Сегодня у нас есть время поработать с данными и решить, что оставить, а к чему вернуться в преддверии третьей практики.

Я с нетерпением жду завтрашнего дня и остальной части уикенда. Наш темп выглядит неплохо как при низком, так и при высоком расходе топлива, но мы знаем, что условия на трассе будут продолжать улучшаться. Будет важно совершенствоваться как в пилотаже, так и в работе с машиной. Мы сделаем всё, что в наших силах, и, надеюсь, проведем ещё два позитивных дня здесь, в Мехико», — приводит слова Антонелли пресс-служба команды.

