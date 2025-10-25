Фото: Алонсо похлопал заблокировавшему его Хэмилтону, а Льюис «повернул» в Фернандо

Во время второй практики 20-го этапа Формулы-1 сезона-2025 Гран-при Мексики между двукратным чемпионом серии Фернандо Алонсо («Астон Мартин») и семикратным обладателем титула Льюисом Хэмилтоном («Феррари») произошёл инцидент.

В одном из поворотов Льюис заблокировал Фернандо.

Фото: Кадр из трансляции

После этого испанский гонщик поровнял свой болид с машиной британца и стал аплодировать Хэмилтону.

Фото: Кадр из трансляции

Льюис неожиданно повернул машину «Феррари» в сторону «Астон Мартин», от чего Алонсо резко схватился за руль и отвернул в сторону.

Фото: Кадр из трансляции

Хэмилтон во второй практике показал пятое время, а Алонсо оказался восьмым. Лучший результат у Макса Ферстаппена из «Ред Булл».