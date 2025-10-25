Фото: Алонсо похлопал заблокировавшему его Хэмилтону, а Льюис «повернул» в Фернандо
Во время второй практики 20-го этапа Формулы-1 сезона-2025 Гран-при Мексики между двукратным чемпионом серии Фернандо Алонсо («Астон Мартин») и семикратным обладателем титула Льюисом Хэмилтоном («Феррари») произошёл инцидент.
Формула-1 2025. Этап 20, Мехико, Мексика
Гран-при Мексики. Свободная практика 2
25 октября 2025, суббота. 01:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:17.392
2
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+0.153
3
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+0.174
В одном из поворотов Льюис заблокировал Фернандо.
Фото: Кадр из трансляции
После этого испанский гонщик поровнял свой болид с машиной британца и стал аплодировать Хэмилтону.
Фото: Кадр из трансляции
Льюис неожиданно повернул машину «Феррари» в сторону «Астон Мартин», от чего Алонсо резко схватился за руль и отвернул в сторону.
Фото: Кадр из трансляции
Хэмилтон во второй практике показал пятое время, а Алонсо оказался восьмым. Лучший результат у Макса Ферстаппена из «Ред Булл».
Комментарии
