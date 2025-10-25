«Не будем принимать глупых решений». Хэмилтон — о темпе «Феррари» на Гран-при Мексики

40-летний британский гонщик, семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон («Феррари») подвёл итоги двух практик Гран-при Мексики.

«Меня удивляет, насколько мы относительно близки друг с другом, учитывая, что ощущения от машины были не очень хорошими. Каждый раз, когда приезжаешь сюда, сцепление низкое из-за высоты, и у всех высокий прижим, но здесь он кажется ниже, чем в Монце, поэтому машину заносит, пытаешься найти сцепление, но его просто нет. Наше выступление не было катастрофой, но машина много скользила, баланс очень неустойчивый, и мне предстоит много работы, чтобы найти оптимальный баланс.

Есть риск ухудшить машину, но я не думаю, что это возможно, и был бы очень удивлён, если бы стало хуже, — очевидно, мы не будем принимать глупых решений. Мы изучим данные и постараемся выработать новые планы, но я определённо не хочу терять то, что уже есть. Баланс в гоночном темпе не был катастрофическим, но нам нужно больше получить информации по шинам, и я знаю, что в машине есть потенциал для повышения темпа», — приводит слова Хэмилтона издание Racingnews365.