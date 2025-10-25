Скидки
«Не будем принимать глупых решений». Хэмилтон — о темпе «Феррари» на Гран-при Мексики

«Не будем принимать глупых решений». Хэмилтон — о темпе «Феррари» на Гран-при Мексики
40-летний британский гонщик, семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон («Феррари») подвёл итоги двух практик Гран-при Мексики.

Формула-1 2025. Этап 20, Мехико, Мексика
Гран-при Мексики. Свободная практика 2
25 октября 2025, суббота. 01:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:17.392
2
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+0.153
3
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+0.174

«Меня удивляет, насколько мы относительно близки друг с другом, учитывая, что ощущения от машины были не очень хорошими. Каждый раз, когда приезжаешь сюда, сцепление низкое из-за высоты, и у всех высокий прижим, но здесь он кажется ниже, чем в Монце, поэтому машину заносит, пытаешься найти сцепление, но его просто нет. Наше выступление не было катастрофой, но машина много скользила, баланс очень неустойчивый, и мне предстоит много работы, чтобы найти оптимальный баланс.

Есть риск ухудшить машину, но я не думаю, что это возможно, и был бы очень удивлён, если бы стало хуже, — очевидно, мы не будем принимать глупых решений. Мы изучим данные и постараемся выработать новые планы, но я определённо не хочу терять то, что уже есть. Баланс в гоночном темпе не был катастрофическим, но нам нужно больше получить информации по шинам, и я знаю, что в машине есть потенциал для повышения темпа», — приводит слова Хэмилтона издание Racingnews365.

Фото: Алонсо похлопал заблокировавшему его Хэмилтону, а Льюис «повернул» в Фернандо
