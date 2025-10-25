Скидки
Леклер оценил перспективы «Феррари» в квалификации Гран-при Мексики

Комментарии

Пилот «Феррари» монегаск Шарль Леклер поделился ожиданиями от квалификации Гран-при Мексики Формулы-1. Напомним, монегаск стал первым и вторым в пятничных тренировочных сессиях.

Формула-1 2025. Этап 20, Мехико, Мексика
Гран-при Мексики. Квалификация
26 октября 2025, воскресенье. 00:00 МСК
Не началось

«Нам удалось проехать несколько интересных кругов, в целом у меня хорошие ощущения от машины. Но соперники сильны, поэтому опередить их в квалификации не кажется реалистичным. Мы продолжим работу и внесём коррективы, чтобы приблизиться», — приводит слова Леклера издание FormulaPassion.

Квалификация Гран-при Мексики состоится в ночь с 25 на 26 октября, начало — в 00:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию.

