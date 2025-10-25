Скидки
Главная Авто Новости

Норрис: обычно в пятницу мы быстры, а затем нас догоняют. Сейчас мы уже отстаём

Британский гонщик Формулы-1 Ландо Норрис, представляющий команду «Макларен», подвёл итоги второй практики Гран-при Мексики. В первой его заменял мексиканец Пато О'Уорд.

Формула-1 2025. Этап 20, Мехико, Мексика
Гран-при Мексики. Свободная практика 2
25 октября 2025, суббота. 01:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:17.392
2
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+0.153
3
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+0.174

«Я думаю, что мы находимся в хорошей позиции, это точно. Я чувствую, что очень быстро набрал скорость [после пропуска первой практики], и был очень удивлён этим. Мой первый круг прошёл довольно хорошо, а второй — с хорошим отрывом. Я чувствовал, что быстро достиг предела.

Но это нас немного сдерживает. Не то чтобы день был плохим, но обычно в пятницу мы выступаем очень хорошо и в субботу все начинают навёрстывать упущенное и догонять нас. А мы уже немного отстаём, так что нам определённо есть над чем поработать. Баланс машины немного нарушен — так же как и в последние несколько недель. На данный момент у нас проблемы с квалификационным темпом», — приводит слова Норриса Sky Sports.

