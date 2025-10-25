Скидки
Пиастри ответил, составит ли «Макларен» конкуренцию Ферстаппену на Гран-при Мексики

Австралийский гонщик Формулы-1 Оскар Пиастри, представляющий «Макларен», подвёл итоги пятничных тренировок Гран-при Мексики.

Формула-1 2025. Этап 20, Мехико, Мексика
Гран-при Мексики. Свободная практика 2
25 октября 2025, суббота. 01:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:17.392
2
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+0.153
3
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+0.174

«Круг на «софте» при пустых баках был довольно средним, так что я не удивлён показанным временем. Мы перепробовали множество вещей, мы ещё посмотрим, что сработало, а что нет, но в целом я пришёл к разумному выводу. Самое главное — посмотреть, что мы сможем настроить на завтра, и попытаться сделать всё чуть более последовательным. В Остине мы выявили несколько моментов, и, очевидно, уикенд тоже выдался довольно сумбурным. Мы обнаружили множество мелочей, но если сложить их все вместе, то всё встаёт на свои места.

Конкуренция Ферстаппену? Думаю, мы сможем. Как всегда, будет непросто, но я думаю, что у нас хорошая машина», — приводит слова Пиастри Sky Sports.

