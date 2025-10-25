В «Ред Булл» заявили, что решение по составу пилотов на 2026 год будет отложено

Глава «Ред Булл» Лоран Мекис сообщил, что руководство команды не будет принимать решение по составу пилотов на 2026 год по окончании Гран-при Мексики, как планировалось изначально.
«Мы хотим дать Юки и остальным нашим гонщикам как можно больше времени. Я знаю, мы сказали, что примем решение после Мексики, но нам действительно не нужно торопиться. Мы примем решение, когда будем готовы», — приводит слова Мекиса издание Nextgen-Auto.
Напомним, в настоящий момент пилотами «Ред Булл» являются четырёхкратный чемпион мира голландец Макс Ферстаппен и японец Юки Цунода. «Рейсинг Буллз» представляют француз Исак Хаджар и новозеландец Лиам Лоусон.