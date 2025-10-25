Видео: в австралийских «Суперкарах» в аварии пострадали сразу четыре фотографа

В ночь на 25 октября в гоночной серии V8 Supercars в Австралии прошла квалификация «Голд Кост 500».

На одном из отрезков 27-летний австралиец Броди Костеки из команды «Дик Джонсон Рейсинг» на повреждённой машине не справился с прохождением поворота и влетел в стену.

В результате происшествия пострадали сразу четверо фотографов, которые находились за ограждением. У двоих травмы лодыжек, у одного повреждение локтя, а последний получил травму головы.

Этап «Голд Кост 500» проходит в Сёрферс Парадайс и является первым из трёх последних этапов сезона-2025. Гранд-финал «Суперкаров» пройдёт с 27 по 30 ноября в Аделаиде.