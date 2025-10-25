Братья Маркесы установили историческое достижение в MotoGP

После того, как 29-летний испанский мотогонщик Алекс Маркес («Дукати») досрочно стал вице-чемпионом MotoGP в сезоне-2025 по итогам спринта Гран-при Малайзии, он вместе со своим старшим братом семикратным чемпионом серии Марком Маркесом («Дукати») вошли в историю чемпионата.

Марк и Алекс стали первыми братьями, которые заняли первое и второе место по итогам сезона MotoGP.

Маркес-старший стал досрочным чемпионом сезона по итогам Гран-при Японии, завоевав седьмой титул в MotoGP. На следующем этапе в Индонезии Марко Бедзекки из «Априльи» вынес Марка, из-за чего испанец сломал руку и выбыл до конца сезона.