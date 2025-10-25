Скидки
Братья Маркесы установили историческое достижение в MotoGP

Братья Маркесы установили историческое достижение в MotoGP
После того, как 29-летний испанский мотогонщик Алекс Маркес («Дукати») досрочно стал вице-чемпионом MotoGP в сезоне-2025 по итогам спринта Гран-при Малайзии, он вместе со своим старшим братом семикратным чемпионом серии Марком Маркесом («Дукати») вошли в историю чемпионата.

MotoGP 2025. Этап 20, Куала-Лумпур, Малайзия
Гран-при Малайзии. Спринт
25 октября 2025, суббота. 10:00 МСК
Окончено
1
Франческо Баньяя
Ducati
19:53.725
2
Алекс Маркес
Ducati
+2.259
3
Педро Акоста
KTM
+5.155

Марк и Алекс стали первыми братьями, которые заняли первое и второе место по итогам сезона MotoGP.

Маркес-старший стал досрочным чемпионом сезона по итогам Гран-при Японии, завоевав седьмой титул в MotoGP. На следующем этапе в Индонезии Марко Бедзекки из «Априльи» вынес Марка, из-за чего испанец сломал руку и выбыл до конца сезона.

Семикратный чемпион Марк Маркес не вернётся на Гран-при MotoGP в сезоне-2025
Баньяя выиграл спринт ГП Малайзии MotoGP, Алекс Маркес закончил 2-м и стал вице-чемпионом
