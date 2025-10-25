«Это проблема для всех». Расселл выступил с предупреждением перед квалификацией в Мексике

Пилот «Мерседеса» британец Джордж Расселл высказался о предстоящей квалификации Гран-при Мексики.

«Не знаю, так ли это… Думаю, что это вторая среди самых коротких трасс в сезоне. Либо третья или четвёртая, особенно это касается последнего сектора, очень медленного, узкого и извилистого. Поэтому трафик будет проблемой для всех.

Нельзя расслабляться, поскольку разрывы [по времени] очень малы, машины в отстающей группе часто выступают с двумя-тремя комплектами новых шин в первом сегменте. Если вы хотите попасть в третий сегмент с двумя составами, не нужно разбрасываться ими», — приводит слова Расселла Motorsport.