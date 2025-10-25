Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Это проблема для всех». Расселл выступил с предупреждением перед квалификацией в Мексике

«Это проблема для всех». Расселл выступил с предупреждением перед квалификацией в Мексике
Комментарии

Пилот «Мерседеса» британец Джордж Расселл высказался о предстоящей квалификации Гран-при Мексики.

Формула-1 2025. Этап 20, Мехико, Мексика
Гран-при Мексики. Квалификация
26 октября 2025, воскресенье. 00:00 МСК
Не началось

«Не знаю, так ли это… Думаю, что это вторая среди самых коротких трасс в сезоне. Либо третья или четвёртая, особенно это касается последнего сектора, очень медленного, узкого и извилистого. Поэтому трафик будет проблемой для всех.

Нельзя расслабляться, поскольку разрывы [по времени] очень малы, машины в отстающей группе часто выступают с двумя-тремя комплектами новых шин в первом сегменте. Если вы хотите попасть в третий сегмент с двумя составами, не нужно разбрасываться ими», — приводит слова Расселла Motorsport.

Материалы по теме
Расселл оценил выступление Вести в первой тренировке Гран-при Мексики
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android