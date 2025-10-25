«В «Ред Булл» готовы пожертвовать 2026-м». Стелла — о прекращении обновлений «Макларена»

Руководитель команды Формулы-1 «Макларен» Андреа Стелла объяснил, почему в команде перестали развивать болид 2025 года.

«Болид 2026 года был бы сильно скомпрометирован. Мы хотим выигрывать чемпионаты в будущем. Чтобы выигрывать титулы в будущем, у вас должен быть конкурентоспособный автомобиль. Мы очень внимательно отнеслись к выбору времени, когда все наши ресурсы будут переведены на 2026 год. Требуются недели, чтобы повысить аэродинамическую эффективность хотя бы на один балл, а мы вышли на пик развития отдела аэродинамики.

И каждая неделя работы над болидом-2026 позволяет серьёзно увеличивать прижимную силу для нового сезона. Так что именно тут, имея самую лучшую доступную информацию, нужно принять решение. Мы также не должны забывать, что, будучи чемпионами, мы в наибольшей степени ограничены правилами в отношении допуска к аэродинамической трубе и допуска к CFD .

Таким образом, у нас нет неограниченного количества ресурсов, которые мы можем использовать, когда дело доходит до CFD и аэродинамических испытаний в трубе. Когда мы рассматриваем некоторые проблемы «Ред Булл», которые у них были в начале сезона, возможно, у них был больший запас для эффективной разработки, сосредоточившись на 2025 году, и, возможно, они готовы пожертвовать немного 2026-м», — приводит слова Стеллы издание F1i.