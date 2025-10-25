Скидки
«Идеальный гонщик для «Ред Булл» в будущем». Вильнёв предложил кандидата в «Рейсинг Буллз»

«Идеальный гонщик для «Ред Булл» в будущем». Вильнёв предложил кандидата в «Рейсинг Буллз»
Комментарии

Чемпион мира канадец Жак Вильнёв считает, что четырёхкратный чемпион IndyCar испанец Алекс Палоу мог бы стать пилотом «Рейсинг Буллз» в 2026 году.

«Оставьте Лиама Лоусона и возьмите Палоу из IndyCar. Палоу выигрывает гонки, под давлением, в любых обстоятельствах. Он идеальный гонщик для «Ред Булл» в будущем, испытайте его. Он уже зарекомендовал себя, и его подготовка намного лучше подготовки гонщика Формулы-2.

Он выступает под огромным давлением, на разных трассах и всегда оказывается на высоте. Он испанец, понимает европейские гонки, поэтому легко адаптируется», — приводит слова Вильнёва издание Racingnews365.

Комментарии
