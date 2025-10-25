Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Мы отстаём». Хельмут Марко назвал проблему «Ред Булл» на Гран-при Мексики

«Мы отстаём». Хельмут Марко назвал проблему «Ред Булл» на Гран-при Мексики
Комментарии

Советник «Ред Булл» Хельмут Марко высказался о проблемах команды на проходящем в Мехико этапе Гран-при Формулы-1.

«Мы очень быстры и конкурентоспособны на одном круге, но не так хороши на длинной дистанции, особенно на «медиуме», здесь мы очевидно позади «Макларена». На «софте» мы ближе, но всё ещё не там, где нужно. Так что предстоит много работы. И дело не в температуре. Дело в балансе и сцеплении», — приводит слова Марко издание Sky Germany.

Квалификация Гран-при Мексики состоится в ночь с 25 на 26 октября, начало — в 00:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию.

Формула-1 2025. Этап 20, Мехико, Мексика
Гран-при Мексики. Квалификация
26 октября 2025, воскресенье. 00:00 МСК
Не началось

Самые яркие Гран-при Мексики Формулы-1

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android