«Мы отстаём». Хельмут Марко назвал проблему «Ред Булл» на Гран-при Мексики

Советник «Ред Булл» Хельмут Марко высказался о проблемах команды на проходящем в Мехико этапе Гран-при Формулы-1.

«Мы очень быстры и конкурентоспособны на одном круге, но не так хороши на длинной дистанции, особенно на «медиуме», здесь мы очевидно позади «Макларена». На «софте» мы ближе, но всё ещё не там, где нужно. Так что предстоит много работы. И дело не в температуре. Дело в балансе и сцеплении», — приводит слова Марко издание Sky Germany.

Квалификация Гран-при Мексики состоится в ночь с 25 на 26 октября, начало — в 00:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию.

