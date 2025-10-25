Скидки
Фернандо Алонсо объяснил, почему на чехле его телефона фото Джорджа Расселла

Во время пятничных сессий 20-го этапа Формулы-1 сезона-2025 Гран-при Мексики СМИ стали распространять фотографию телефона 44-летнего испанского гонщика и двукратного чемпиона серии Фернандо Алонсо («Астон Мартин»), на чехле которого заметна фотография представителя «Мерседеса» Джорджа Расселла.

«Что?! Это правда? Или это шутка? Нет, что-то не так… Я имею в виду, что у нас с Фернандо хорошие отношения, но чтобы ставить фото друг друга на чехлы телефонов? Нет», — приводит слова Расселла издание Motorsport.

Позже в пятницу Фернандо подошёл к Джорджу: «Ты хочешь расписаться [на чехле]? (смеётся). Моя племянница сделала эту фотографию в Майами. К сожалению, ты оказался в кадре. Потом она подарила мне этот чехол».

«С радостью подпишу его, если захотите. Был уверен, что это подделка», — ответил Расселл.

