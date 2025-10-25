В «Макларене» объяснили трудности Пиастри в последних гонках

Руководитель «Макларена» Андреа Стелла считает, что трудности Оскара Пиастри не связаны с качествами пилота.

«Думаю, тут дело в двух вещах. Если посмотреть на последние четыре гонки, и команда, и пилоты могли отработать лучше. Мы могли бы извлечь гораздо больше из имеющихся возможностей. И речь сейчас не только об Оскаре. Речь и о Норрисе, и обо всей команде. Мы просто могли выступить чуть лучше. Но такие трассы, как в Остине, уникальны. Сейчас низкий уровень сцепления, шины почти не изнашиваются.

Думаю, в таком режиме Оскар… Он молод для Формулы-1. Его сила в том, что он прогрессирует с невероятной скоростью, как только замечает, что можно сделать лучше. Он понял, что в условиях Остина мог бы пилотировать немного другим образом. Он осознал это. В следующий раз Пиастри поступит правильно. Это одна из составляющих развития пилота. Он за счёт этого лидирует в чемпионате мира. И это несмотря на юный возраст. Оскар понимает, анализирует и учится», — приводит слова Стеллы Motorsport.