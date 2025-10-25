Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

В «Макларене» объяснили трудности Пиастри в последних гонках

В «Макларене» объяснили трудности Пиастри в последних гонках
Аудио-версия:
Комментарии

Руководитель «Макларена» Андреа Стелла считает, что трудности Оскара Пиастри не связаны с качествами пилота.

«Думаю, тут дело в двух вещах. Если посмотреть на последние четыре гонки, и команда, и пилоты могли отработать лучше. Мы могли бы извлечь гораздо больше из имеющихся возможностей. И речь сейчас не только об Оскаре. Речь и о Норрисе, и обо всей команде. Мы просто могли выступить чуть лучше. Но такие трассы, как в Остине, уникальны. Сейчас низкий уровень сцепления, шины почти не изнашиваются.

Думаю, в таком режиме Оскар… Он молод для Формулы-1. Его сила в том, что он прогрессирует с невероятной скоростью, как только замечает, что можно сделать лучше. Он понял, что в условиях Остина мог бы пилотировать немного другим образом. Он осознал это. В следующий раз Пиастри поступит правильно. Это одна из составляющих развития пилота. Он за счёт этого лидирует в чемпионате мира. И это несмотря на юный возраст. Оскар понимает, анализирует и учится», — приводит слова Стеллы Motorsport.

Материалы по теме
Очередной провал лидера чемпионата. Оценки за Гран-при США Формулы-1
Очередной провал лидера чемпионата. Оценки за Гран-при США Формулы-1
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android