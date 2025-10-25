«Глупые игры». Мекис — о попытке помешать Норрису на старте Гран-при США

Руководитель «Ред Булл» Лоран Мекис высказался о ситуации, в которой один из сотрудников австрийской команды попытался отодрать скотч, который механики «Макларена» клеят на стену рядом со стартовым местом своего пилота Ландо Норриса, чтобы тому было легче расположить машину на линии.

«Думаю, будет справедливо сказать, что обе команды в последнее время вели глупые игры. С одной стороны, думаю, можно сказать, что подобные вещи — часть истории Формулы-1. Но стоит признать, что ситуация вышла из-под контроля. Мы, разумеется, примем меры, чтобы в следующий раз всё не зашло слишком далеко», — приводит слова Мекиса The Athletic.

Напомним, в Остине механик «Ред Булл» остался на трассе после того, как все были обязаны её покинуть, и попытался отодрать скотч. За нарушение регламента безопасности команда и получила штраф.