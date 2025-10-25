Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

31-летний резервист «Хааса»: хочу получить постоянное место в Формуле-1

31-летний резервист «Хааса»: хочу получить постоянное место в Формуле-1
Комментарии

Резервный пилот «Хааса» Рё Хиракава высказался о своём участии в первой тренировке Гран-при Мексики, в которой он заменял Оливера Бермана.

«Пытаюсь получить в будущем постоянное место в Формуле-1. Участие в тренировке — просто шаг вперёд. Надеюсь, у меня всё получится, пока я ещё не буду слишком стар.

Реалистично ли это? Я просто надеюсь. Сейчас стараюсь делать всё возможное, пытаюсь доказать, что я заслуживаю шанс. Конечно, это непросто. Но думаю, всё делаю правильно», — приводит слова Хиракавы The Race.

Хиракаве 31 год. Он является чемпионом Super GT2017 года и победителем «24 часов Ле-Мана» 2022 года в составе «Тойоты».

Материалы по теме
Леклер — лучший в первой тренировке Гран-при Мексики, Пиастри — 4-й, Линдблад — 6-й
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android