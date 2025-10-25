31-летний резервист «Хааса»: хочу получить постоянное место в Формуле-1

Резервный пилот «Хааса» Рё Хиракава высказался о своём участии в первой тренировке Гран-при Мексики, в которой он заменял Оливера Бермана.

«Пытаюсь получить в будущем постоянное место в Формуле-1. Участие в тренировке — просто шаг вперёд. Надеюсь, у меня всё получится, пока я ещё не буду слишком стар.

Реалистично ли это? Я просто надеюсь. Сейчас стараюсь делать всё возможное, пытаюсь доказать, что я заслуживаю шанс. Конечно, это непросто. Но думаю, всё делаю правильно», — приводит слова Хиракавы The Race.

Хиракаве 31 год. Он является чемпионом Super GT2017 года и победителем «24 часов Ле-Мана» 2022 года в составе «Тойоты».