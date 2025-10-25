Перес проведёт тесты с «Феррари» в рамках подготовки к сезону в «Кадиллаке»

Бывший гонщик «Ред Булл», будущий пилот «Кадиллака» Серхио Перес протестирует машину «Феррари» 2023 года SF-23 на трассе в Имоле в рамках подготовки к новому сезону, который он проведёт в американской команде.

«Мы отдали два тестовых дня TRC команде «Кадиллак», — подтвердил эту информацию руководитель «Феррари» Фредерик Вассёр, слова которого приводит RaceFans.

Как информирует источник, Перес примет участие в двухдневных тестах машины «Феррари» 2023 года. Это связано с тем, что у «Кадиллака» нет своей машины для тестов болидов старого поколения, а «Феррари» является поставщиком двигателей для американского коллектива.