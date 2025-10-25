Скидки
Ферстаппен: у меня несколько титулов, а у Пиастри и Норриса — ни одного

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен высказался о борьбе за титул с пилотами «Макларена» Оскаром Пиастри и Ландо Норрисом.

«Сложно сказать точно. В 2021 году я вёл определённую игру. Сейчас мне не нужно этого делать. На тот момент у меня не было ни одного титула. Сейчас же у меня их несколько, а у Пиастри и Норриса ни одного. На этом этапе сезона ты нервничаешь больше, если у тебя нет опыта становления чемпионом мира.

Ты всегда пытаешься показать максимум, стремишься не допустить ни одной важной ошибки и постоянно ищешь, как добиться прогресса. Для всего этого нужно обладать железными нервами. Конечно, легко сказать про кого-то, что «он агрессивный пилот. Многие пилоты могут действовать агрессивно. Но также нужно обладать определенной сообразительностью и умением считывать гонки и происходящие события», — приводит слова Ферстаппена RacingNews365.

