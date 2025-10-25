Скидки
Перес считает, что любому пилоту пришлось бы тяжело в роли напарника Ферстаппена

Бывший гонщик «Ред Булл» Серхио Перес высказался о роли напарника Макса Ферстаппена в австрийской команде.

«Я не люблю критиковать гонщиков, потому что сам был в таком положении. Я прекрасно понимаю, через что они проходят. Как только я подписал контракт с «Ред Булл», я понял, что беден тот парень, что сюда попадает. Но мне удалось выжить. Это очень тяжёлое место. Конечно, находиться рядом с Максом очень тяжело, люди этого не понимают.

Я мог бы многое рассказать об этом, но, по сути, это очень сложная работа для гонщика. Ни один гонщик не сможет там выжить. Неважно, возьмёте ли вы Хэмилтона, Леклера, или кого-то ещё — им предстоит серьёзно потрудиться. Пилотам действительно сложно, потому что приходится постоянно думать о том, как правильно управлять машиной», — приводит слова Переса F1 Oversteer.

