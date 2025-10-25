Скидки
Вольф — о новом регламенте: рад, что мы наконец-то избавимся от этих машин

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф высказался о современном техническом регламенте Формулы-1.

«Думаю, то, что я не буду скучать по этому регламенту — будет верным утверждением. Это отражает суть. Я рад, что мы наконец-то избавимся от этих машин, которые так сильно прижаты к земле. Эти болиды ведут себя так, что невозможном всё просчитать заранее. Даже при наличии многих умов и технических средств. Иногда в пятницу все получается, иногда нет. Иногда приходится буквально всё перевернуть вверх дном, чтобы проверить разные варианты настроек. Это сложно.

Никто не понимает, как именно соотносятся данные из виртуального мира с данными с реальной трассы. Буквально перед каждой гонкой мы действительно не знаем, какая из четырёх топ-команд победит», — приводит слова Вольфа Motorsport-Total.

