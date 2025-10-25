Вассёр уверен, что в Мексике на машине Хэмилтона не повторятся проблемы с тормозами

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассёр выразил уверенность, что на машине семикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона не возникнет проблем с тормозами, как это было на этапе в Сингапруе.

«Конфигурации трасс серьёзно отличаются. Здесь не те же проблемы, что были в Сингапуре. Утром в пятницу всё было под контролем, но ситуация совершенно другая.

Мы стараемся контролировать не только тормоза, но и двигатель. Это заметно усложняет настройку болида в Мексике, потому что нужно найти нужный баланс между работой двигателя, тормозов и всем прочим. Но пока всё под контролем», – приводит слова Вассёра GPBlog.