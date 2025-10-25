Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Вассёр уверен, что в Мексике на машине Хэмилтона не повторятся проблемы с тормозами

Вассёр уверен, что в Мексике на машине Хэмилтона не повторятся проблемы с тормозами
Комментарии

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассёр выразил уверенность, что на машине семикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона не возникнет проблем с тормозами, как это было на этапе в Сингапруе.

«Конфигурации трасс серьёзно отличаются. Здесь не те же проблемы, что были в Сингапуре. Утром в пятницу всё было под контролем, но ситуация совершенно другая.

Мы стараемся контролировать не только тормоза, но и двигатель. Это заметно усложняет настройку болида в Мексике, потому что нужно найти нужный баланс между работой двигателя, тормозов и всем прочим. Но пока всё под контролем», – приводит слова Вассёра GPBlog.

Материалы по теме
Как себя поведёт Пиастри и должны ли были снять с гонки Хэмилтона? Разбор Сингапура
Эксклюзив
Как себя поведёт Пиастри и должны ли были снять с гонки Хэмилтона? Разбор Сингапура
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android