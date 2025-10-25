«А потом случился Сайнс». Боттас объяснил, почему сорвался его контракт с «Уильямсом»

Пилот «Кадилака», резервист «Мерседеса» Валттери Боттас рассказал о том, как он едва не подписал контракт боевого пилота с «Уильямсом».

«Я работал с Джеймсом Ваулзом и был достаточно близок к тому, точбы подписать контракт на этот сезон. В прошлом году мы много общались и я был близок. А потом случился Карлос Сайнс. В этом вся Формула-1.

Думаю, эта команда движется в верном направлении. Они добились прогресса. Конечно, их положение разнится уикенд от уикенда, но если посмотреть на их выступления несколько лет назад, то они отлично справились. Сейчас у них в поддержке хорошая инвестиционная группа, а Джеймс принёс много знаний из «Мерседеса». Он преуспел в своей роли», — приводит слова Боттаса Motorsport Week.