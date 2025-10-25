Скидки
Норрис — лучший в третьей тренировке Гран-при Мексики, Хэмилтон — второй, Пиастри — пятый

Норрис — лучший в третьей тренировке Гран-при Мексики, Хэмилтон — второй, Пиастри — пятый
Пилот «Макларена» Ландо Норрис показал лучшее время по итогам третьей тренировки Гран-при Мексики. Вторым по итогам сессии стал семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон из «Феррари», третье время осталось за пилотом «Мерседеса» Джорджем Расселлом.

Формула-1 2025. Этап 20, Мехико, Мексика
Гран-при Мексики. Свободная практика 3
25 октября 2025, суббота. 20:30 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:16.633
2
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+0.345
3
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+0.512

Лидер сезона-2025, пилот «Макларена» Оскар Пиастри по итогам тренировки стал пятым. Четырёхкратный и действующий чемпион мира, пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен показал шестое время.

Формула-1. Гран-при Мексики. Третья тренировка

1. Ландо Норрис («Макларен») — 1:16.633.
2. Льюис Хэмилтон («Феррари») +0.345.
3. Джордж Расселл («Мерседес») +0.512.
4. Шарль Леклер («Феррари») +0.566.
5. Оскар Пиастри («Макларен») +0.599.
6. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0.609.
7. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +0.620.
8. Исак Хаджар («Рейсинг Буллз») +0.763.
9. Юки Цунода («Ред Булл») +0.782.
10. Габриэл Бортолето («Кик-Заубер») +0.893.
11. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +0.919.
12. Эстебан Окон («Хаас») +0.941.
13. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +0.965.
14. Нико Хюлькенберг («Кик-Заубер») +1.031.
15. Карлос Сайнс («Уильямс») +1.168.
16. Алекс Албон («Уильямс») +1.361.
17. Оливер Берман («Хаас») +1.413.
18. Пьер Гасли («Альпин») +1.779.
19. Франко Колапинто («Альпин») +1.948.
20. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +1.978.

