Норрис — лучший в третьей тренировке Гран-при Мексики, Хэмилтон — второй, Пиастри — пятый

Пилот «Макларена» Ландо Норрис показал лучшее время по итогам третьей тренировки Гран-при Мексики. Вторым по итогам сессии стал семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон из «Феррари», третье время осталось за пилотом «Мерседеса» Джорджем Расселлом.

Лидер сезона-2025, пилот «Макларена» Оскар Пиастри по итогам тренировки стал пятым. Четырёхкратный и действующий чемпион мира, пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен показал шестое время.

Формула-1. Гран-при Мексики. Третья тренировка

1. Ландо Норрис («Макларен») — 1:16.633.

2. Льюис Хэмилтон («Феррари») +0.345.

3. Джордж Расселл («Мерседес») +0.512.

4. Шарль Леклер («Феррари») +0.566.

5. Оскар Пиастри («Макларен») +0.599.

6. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0.609.

7. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +0.620.

8. Исак Хаджар («Рейсинг Буллз») +0.763.

9. Юки Цунода («Ред Булл») +0.782.

10. Габриэл Бортолето («Кик-Заубер») +0.893.

11. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +0.919.

12. Эстебан Окон («Хаас») +0.941.

13. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +0.965.

14. Нико Хюлькенберг («Кик-Заубер») +1.031.

15. Карлос Сайнс («Уильямс») +1.168.

16. Алекс Албон («Уильямс») +1.361.

17. Оливер Берман («Хаас») +1.413.

18. Пьер Гасли («Альпин») +1.779.

19. Франко Колапинто («Альпин») +1.948.

20. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +1.978.