Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

В «Хаасе» оценили перспективы Хиракавы получить место боевого пилота

В «Хаасе» оценили перспективы Хиракавы получить место боевого пилота
Комментарии

Руководитель «Хааса» Аяо Комацу высказался о перспективах японского гонщика Рё Хиракавы получить место боевого пилота Формулы-1.

«Мы тесно работали с ним на протяжении всего года. И у нас уже есть готовая программа на следующий год. Нужно последить за его прогрессом. Конечно, он понимает всю общую картину и работает на очень высоком, профессиональном уровне. Нужно продолжать работу в этом направлении», — приводит слова Комацу The Race.

Ранее Хиракава высказался о своём участии в первой тренировке Гран-при Мексики, в которой он заменял Оливера Бермана, отметив, что он хочет получить место боевого пилота.

Хиракаве 31 год. Он является чемпионом Super GT 2017 года и победителем «24 часов Ле-Мана» 2022 года в составе «Тойоты».

Материалы по теме
31-летний резервист «Хааса»: хочу получить постоянное место в Формуле-1
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android