В «Хаасе» оценили перспективы Хиракавы получить место боевого пилота

Руководитель «Хааса» Аяо Комацу высказался о перспективах японского гонщика Рё Хиракавы получить место боевого пилота Формулы-1.

«Мы тесно работали с ним на протяжении всего года. И у нас уже есть готовая программа на следующий год. Нужно последить за его прогрессом. Конечно, он понимает всю общую картину и работает на очень высоком, профессиональном уровне. Нужно продолжать работу в этом направлении», — приводит слова Комацу The Race.

Ранее Хиракава высказался о своём участии в первой тренировке Гран-при Мексики, в которой он заменял Оливера Бермана, отметив, что он хочет получить место боевого пилота.

Хиракаве 31 год. Он является чемпионом Super GT 2017 года и победителем «24 часов Ле-Мана» 2022 года в составе «Тойоты».