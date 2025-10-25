Скидки
«Хорошая новость в борьбе за титул». Вильнёв — об итогах третьей тренировки ГП Мексики

«Хорошая новость в борьбе за титул». Вильнёв — об итогах третьей тренировки ГП Мексики
Чемпион мира 1997 года Жак Вильнёв высказался об итогах третьей тренировки Гран-при Мексики.

«Плотность безумная даже для тренировки. Только Ландо удалось сделать шаг вперёд. Макс недоволен машиной, но к квалификации станет прохладнее, а такие условия подходят ему больше. Такая скорость Ландо на одном круге и тот факт, что у него лучший болид на длинных отрезках, являются очень неплохой новостью в борьбе за титул», — приводит слова Вильнёва Sky Sports.

Напомним, Норрис по итогам третьей тренировки стал первым, а Макс Ферстаппен из «Ред Булл» показал шестой результат, проиграв Ландо 0,609 секунды.

