Ферстаппен рассказал, что может помешать ему побороться за титул

Ферстаппен рассказал, что может помешать ему побороться за титул
Четырёхкратный и действующий чемпион мира, пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен высказался о борьбе за титул в сезоне-2025.

«Что может помешать в борьбе за титул? Невезение. Да, невезение. Ты можешь попасть в аварию, в тебя может врезаться другой болид, можешь получить прокол колеса, тебе может не повезти с моментом появления на трассе машины безопасности.

Кроме того, можешь заболеть, поскользнуться в душе, сломать ногу. Что угодно может произойти. Я бы не хотел слишком много об этом думать. Надеюсь, что мы хорошо проведём Гран-при Мексики, и это поможет нам в борьбе в чемпионате», — приводит слова Ферстаппена RacingNews365.

