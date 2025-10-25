Скидки
«Нужно избегать любых спекуляций». Вассёр — о нарушении финансового регламента командами

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассёр высказался о проблемах с финансовыми отчётами команд.

«Думаю, не так и важно, завершится проверка в сентябре или в октябре. Здесь нужно доверять ФИА. Они занимаются своим делом. И делом довольно сложным. Нужно избегать любых спекуляций, основанных на слухах.

Последняя часть процесса связана с процедурными нарушениями. Такое может произойти с любым. В этом нет никакого спортивного преимущества. Стоит отделять спортивное преимущество, за которое полагаются спортивные санкции, от технического преимущества или технической ошибки. Этим и занимаются в ФИА», — приводит слова Вассёра Crash.

