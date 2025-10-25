«Не согласен». Алонсо — о сравнении борьбы за титул в 2025 и 2007 годах

Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо высказался о сравнении нынешней ситуации в чемпионате мира с ситуацией 2007 года.

«Посмотрим, как всё будет складываться в Абу-Даби. Многое может сильно измениться, стоит смотреть на ситуацию от гонки к гонке, от сессии к сессии. В практиках у нас одни ощущения, в квалификациях – уже другие. А в гонке многое зависит от того, как развиваются события.

Может появиться другой соперник, но посмотрим, как сложится в Абу-Даби. Не думаю, что эта ситуация так уж похожа на 2007 год. Не согласен с этим», — приводит слова Алонсо GPBlog.

Напомним, в 2007 году в роли догоняющего был пилот «Феррари» Кими Райкконен, опередивший по итогам последних Гран-при в чемпионате Алонсо и Льюиса Хэмилтона, которые были напарниками по «Макларену».