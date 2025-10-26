«Большой риск». Вильнёв — о решении «Ред Булл» привезти новинки на Гран-при Мексики

Чемпион мира 1997 года Жак Вильнёв высказался об обновлениях болида «Ред Булл».

«Сейчас привозить мелкие детали — это большой риск. На базе показатели выглядят хорошо, но на трассе всё может работать не так здорово, а болид может не реагировать на действия пилотов так, как нужно.

Сейчас поздно разбираться. Может быть, за одну или две гонки команда понимает, что прижимной силы стало больше, однако использовать это не удаётся», — сказал Жак Вильнёв в эфире Sky Sports.

Напомним, «Ред Булл» на Гран-при Мексики привёз больше всех новинок, включая обновлённое днище, на этой детали были изменены кромки.