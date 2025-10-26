Скидки
Норрис выиграл квалификацию Гран-при Мексики, Леклер — второй, Пиастри — восьмой

Аудио-версия:
Комментарии

Пилот «Макларена» Ландо Норрис одержал победу в квалификации Гран-при Мексики. Вторым по итогам сессии стал пилот «Феррари» Шарль Леклер, семикратный чемпион мира и напарник Леклера Льюис Хэмилтон стал третьим.

Четырёхкратный и действующий чемпион мира Макс Ферстаппен из «Ред Булл» остался пятым. Лидер чемпионата, пилот «Макларена» Оскар Пиастри показал восьмой результат.

Формула-1 2025. Этап 20, Мехико, Мексика
Гран-при Мексики. Квалификация
26 октября 2025, воскресенье. 00:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:15.586
2
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+0.262
3
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+0.352

Формула-1. Гран-при Мексики. Квалификация

1. Ландо Норрис («Макларен») — 1:15.586.
2. Шарль Леклер («Феррари») +0.262.
3. Льюис Хэмилтон («Феррари») +0.352.
4. Джордж Расселл («Мерседес») +0.448.
5. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0.484.
6. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +0.532.
7. Карлос Сайнс («Уильямс») +0.586.
8. Оскар Пиастри («Макларен») +0.588.
9. Исак Хаджар («Рейсинг Буллз») +0.666.
10. Оливер Берман («Хаас») +0.874.

После второго сегмента выбыли:

11. Юки Цунода («Ред Булл») — 1:16.816.
12. Эстебан Окон («Хаас») — 1:16.837.
13. Нико Хюлькенберг («Кик-Заубер») — 1:17.016.
14. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») — 1:17.103.
15. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») — 1:18.072.

После первого сегмента выбыли:

16. Габриэл Бортолето («Кик-Заубер») — 1:17.412.
17. Алекс Албон («Уильямс») — 1:17.490.
18. Пьер Гасли («Альпин») — 1:17.546.
19. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 1:17.606.
20. Франко Колапинто («Альпин») — 1:17.670.

