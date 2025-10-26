«Немного переживал из-за «Феррари». Норрис — о завоевании поул-позишен

Гонщик «Макларена» Ландо Норрис прокомментировал завоевание поул-позишен в квалификации Гран-при Мексики.
«Я счастлив вернуться на поул. Давненько не был на этой позиции, так что ощущения приятные. Это был один из тех кругов, когда ты не знаешь, что это было. Я чувствовал, что круг получился достойным, но, увидев время, приятно удивился.
На протяжении всего уикенда у меня хорошие ощущения, особенно сегодня. В концовке я немного переживал из-за «Феррари», но смог выжать всё в тот момент, когда это было важнее всего. Так что я доволен. В последнее время я не слишком хорошо спал, возможно, в этом ключ.
У меня были здесь неплохие гонки в прошлом, и я сосредоточусь на том, что мы можем контролировать. Это всё, что в моих силах. Я здесь ради победы, знаю, что позади меня быстрые парни, путь к первому повороту длинный. Так что я ожидаю борьбы, и она будет трудной», — заявил Норрис в интервью после квалификации.
- 26 октября 2025
-
01:27
-
01:26
-
01:22
-
01:20
-
01:04
-
00:29
- 25 октября 2025
-
23:36
-
23:32
-
22:34
-
22:32
-
21:45
-
21:35
-
20:44
-
20:39
-
20:35
-
19:00
-
18:53
-
18:48
-
18:32
-
18:27
-
18:22
-
18:16
-
16:50
-
16:30
-
15:58
-
15:30
-
15:29
-
15:10
-
14:42
-
13:54
-
13:41
-
13:23
-
12:37
-
12:27
-
11:55