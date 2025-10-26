Скидки
«Немного переживал из-за «Феррари». Норрис — о завоевании поул-позишен

«Немного переживал из-за «Феррари». Норрис — о завоевании поул-позишен
Комментарии

Гонщик «Макларена» Ландо Норрис прокомментировал завоевание поул-позишен в квалификации Гран-при Мексики.

Формула-1 2025. Этап 20, Мехико, Мексика
Гран-при Мексики. Квалификация
26 октября 2025, воскресенье. 00:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:15.586
2
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+0.262
3
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+0.352

«Я счастлив вернуться на поул. Давненько не был на этой позиции, так что ощущения приятные. Это был один из тех кругов, когда ты не знаешь, что это было. Я чувствовал, что круг получился достойным, но, увидев время, приятно удивился.

На протяжении всего уикенда у меня хорошие ощущения, особенно сегодня. В концовке я немного переживал из-за «Феррари», но смог выжать всё в тот момент, когда это было важнее всего. Так что я доволен. В последнее время я не слишком хорошо спал, возможно, в этом ключ.

У меня были здесь неплохие гонки в прошлом, и я сосредоточусь на том, что мы можем контролировать. Это всё, что в моих силах. Я здесь ради победы, знаю, что позади меня быстрые парни, путь к первому повороту длинный. Так что я ожидаю борьбы, и она будет трудной», — заявил Норрис в интервью после квалификации.

Комментарии
