Леклер: сделаем всё, что в первом повороте оказаться на первом месте

Гонщик «Феррари» Шарль Леклер прокомментировал второй результат в квалификации Гран-при Мексики Формулы-1. Монегаск уступил примерно четверть секунды пилоту «Макларена» Ландо Норрису.

«Квалификация здесь очень-очень трудная, потому что сцепления очень мало, машина много скользит и собрать всё воедино очень непросто. Но я доволен тем, как справился. Не думаю, что машина позволяла добиться большего.

Если мы победим, это будет очень многое для нас значить. Мы сделаем всё, что в первом повороте оказаться на первом месте, а там посмотрим, что будет возможно», — заявил Леклер в интервью сразу по окончании квалификации.