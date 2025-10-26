Скидки
Авто Новости

Леклер: сделаем всё, что в первом повороте оказаться на первом месте

Леклер: сделаем всё, что в первом повороте оказаться на первом месте
Гонщик «Феррари» Шарль Леклер прокомментировал второй результат в квалификации Гран-при Мексики Формулы-1. Монегаск уступил примерно четверть секунды пилоту «Макларена» Ландо Норрису.

Формула-1 2025. Этап 20, Мехико, Мексика
Гран-при Мексики. Квалификация
26 октября 2025, воскресенье. 00:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:15.586
2
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+0.262
3
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+0.352

«Квалификация здесь очень-очень трудная, потому что сцепления очень мало, машина много скользит и собрать всё воедино очень непросто. Но я доволен тем, как справился. Не думаю, что машина позволяла добиться большего.

Если мы победим, это будет очень многое для нас значить. Мы сделаем всё, что в первом повороте оказаться на первом месте, а там посмотрим, что будет возможно», — заявил Леклер в интервью сразу по окончании квалификации.

