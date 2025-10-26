Льюис Хэмилтон назвал важное преимущество своего третьего места в квалификации

Гонщик «Феррари» Льюис Хэмилтон оценил свой третий результат в квалификации Гран-при Мексики Формулы-1.
«Я очень-очень доволен. Спасибо всем на трибунах. Для меня честь быть здесь с Шарлем и Ландо — они были очень быстры, и это первый раз, когда мы вместе с Шарлем в топ-3 квалификации в этом году. Команда заслужила этот результат. Мы работаем изо всех сил. На самом деле в плане развития машины мы не движемся вперёд, но выжимаем из неё всё больше, внутренние процессы всё лучше.
Третья позиция — идеальное место для старта на этой трассе, так что надеюсь, что смогу выжать максимум из этой позиции. Наш гоночный темп не так уж плох, но невозможно знать заранее. Я постараюсь и надеюсь, что это будет хорошая гонка», — заявил Хэмилтон в интервью сразу по окончании квалификации.
- 26 октября 2025
-
01:27
-
01:26
-
01:22
-
01:20
-
01:04
-
00:29
- 25 октября 2025
-
23:36
-
23:32
-
22:34
-
22:32
-
21:45
-
21:35
-
20:44
-
20:39
-
20:35
-
19:00
-
18:53
-
18:48
-
18:32
-
18:27
-
18:22
-
18:16
-
16:50
-
16:30
-
15:58
-
15:30
-
15:29
-
15:10
-
14:42
-
13:54
-
13:41
-
13:23
-
12:37
-
12:27
-
11:55