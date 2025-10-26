Льюис Хэмилтон назвал важное преимущество своего третьего места в квалификации

Гонщик «Феррари» Льюис Хэмилтон оценил свой третий результат в квалификации Гран-при Мексики Формулы-1.

«Я очень-очень доволен. Спасибо всем на трибунах. Для меня честь быть здесь с Шарлем и Ландо — они были очень быстры, и это первый раз, когда мы вместе с Шарлем в топ-3 квалификации в этом году. Команда заслужила этот результат. Мы работаем изо всех сил. На самом деле в плане развития машины мы не движемся вперёд, но выжимаем из неё всё больше, внутренние процессы всё лучше.

Третья позиция — идеальное место для старта на этой трассе, так что надеюсь, что смогу выжать максимум из этой позиции. Наш гоночный темп не так уж плох, но невозможно знать заранее. Я постараюсь и надеюсь, что это будет хорошая гонка», — заявил Хэмилтон в интервью сразу по окончании квалификации.