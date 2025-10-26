Ландо Норрис вошёл в топ-30 по числу поулов за всю историю Формулы-1

Пилот команды «Макларен» Ландо Норрис выиграл квалификацию Гран-при Мексики, 20-го этапа Формулы-1, который проходит в эти дни на автодроме имени братьев Родригес в Мехико, и завоевал 14-й поул в своей карьере. За счёт этого успеха Норрис вошёл в топ-30 по числу поулов за всю историю Формулы-1.
Ландо опередил чемпионов мира Грэма Хилла, Джека Брэбэма и Жака Вильнёва, а также Жаки Икса, Хуана-Пабло Монтойю и Марка Уэббера, у которых по 13 поулов в Формуле-1.
Среди действующих пилотов по числу поулов Норрис занимает 5-е место, уступая обладателю рекорда Льюису Хэмилтону, а также Максу Ферстаппену, Шарлю Леклеру и Фернандо Алонсо.
Лидеры по числу поулов за всю историю Формулы-1:
1. Льюис Хэмилтон — 104 поула
2. Михаэль Шумахер — 68
3. Айртон Сенна — 65
4. Себастьян Феттель — 57
5. Макс Ферстаппен — 47
6. Джим Кларк — 33
7. Ален Прост — 33
8. Найджел Мэнселл — 32
9. Нико Росберг — 30
10. Хуан-Мануэль Фанхио — 29
11. Шарль Леклер — 27
12. Мика Хаккинен — 26
13. Ники Лауда — 24
14. Нельсон Пике — 24
15. Фернандо Алонсо — 22
16. Деймон Хилл — 20
17. Валттери Боттас — 20
18. Марио Андретти — 18
19. Рене Арну — 18
20. Кими Райкконен — 18
21. Джеки Стюарт — 17
22. Стирлинг Мосс — 16
23. Фелипе Масса — 16
24. Альберто Аскари — 14
25. Джеймс Хант — 14
26. Ронни Петерсон — 14
27. Рубенс Баррикелло — 14
28. Ландо Норрис — 14
29. Грэм Хилл — 13
30. Джек Брэбэм — 13.
Гран-при Мексики стартует в воскресенье, 26 октября, в 23:00 по московскому времени. Первый ряд с Норрисом разделит Шарль Леклер, а со второго ряда стартуют Льюис Хэмилтон и Джордж Расселл. Макс Ферстаппен квалифицировался пятым, а лидер чемпионата Оскар Пиастри показал восьмое время, однако на фоне штрафа Карлоса Сайнса будет стартовать седьмым.