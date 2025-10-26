Ландо Норрис вошёл в топ-30 по числу поулов за всю историю Формулы-1

Пилот команды «Макларен» Ландо Норрис выиграл квалификацию Гран-при Мексики, 20-го этапа Формулы-1, который проходит в эти дни на автодроме имени братьев Родригес в Мехико, и завоевал 14-й поул в своей карьере. За счёт этого успеха Норрис вошёл в топ-30 по числу поулов за всю историю Формулы-1.

Ландо опередил чемпионов мира Грэма Хилла, Джека Брэбэма и Жака Вильнёва, а также Жаки Икса, Хуана-Пабло Монтойю и Марка Уэббера, у которых по 13 поулов в Формуле-1.

Среди действующих пилотов по числу поулов Норрис занимает 5-е место, уступая обладателю рекорда Льюису Хэмилтону, а также Максу Ферстаппену, Шарлю Леклеру и Фернандо Алонсо.

Лидеры по числу поулов за всю историю Формулы-1:

1. Льюис Хэмилтон — 104 поула

2. Михаэль Шумахер — 68

3. Айртон Сенна — 65

4. Себастьян Феттель — 57

5. Макс Ферстаппен — 47

6. Джим Кларк — 33

7. Ален Прост — 33

8. Найджел Мэнселл — 32

9. Нико Росберг — 30

10. Хуан-Мануэль Фанхио — 29

11. Шарль Леклер — 27

12. Мика Хаккинен — 26

13. Ники Лауда — 24

14. Нельсон Пике — 24

15. Фернандо Алонсо — 22

16. Деймон Хилл — 20

17. Валттери Боттас — 20

18. Марио Андретти — 18

19. Рене Арну — 18

20. Кими Райкконен — 18

21. Джеки Стюарт — 17

22. Стирлинг Мосс — 16

23. Фелипе Масса — 16

24. Альберто Аскари — 14

25. Джеймс Хант — 14

26. Ронни Петерсон — 14

27. Рубенс Баррикелло — 14

28. Ландо Норрис — 14

29. Грэм Хилл — 13

30. Джек Брэбэм — 13.

Гран-при Мексики стартует в воскресенье, 26 октября, в 23:00 по московскому времени. Первый ряд с Норрисом разделит Шарль Леклер, а со второго ряда стартуют Льюис Хэмилтон и Джордж Расселл. Макс Ферстаппен квалифицировался пятым, а лидер чемпионата Оскар Пиастри показал восьмое время, однако на фоне штрафа Карлоса Сайнса будет стартовать седьмым.