Пиастри прокомментировал большое отставание от Норриса и лишь восьмое место в квалификации

Пиастри прокомментировал большое отставание от Норриса и лишь восьмое место в квалификации
Гонщик «Макларена» Оскар Пиастри прокомментировал восьмой результат в квалификации Гран-при Мексики Формулы-1.

Формула-1 2025. Этап 20, Мехико, Мексика
Гран-при Мексики. Квалификация
26 октября 2025, воскресенье. 00:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:15.586
2
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+0.262
3
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+0.352

«Просто нет скорости, и это загадка. Отставание было примерно одинаковым весь уикенд, так что мы изучим, что пошло не так. Очевидно, всё это немного разочаровывает. В плане моих ощущений от машины изменилось не так много. Просто в этот и прошлый уикенды такое чувство, что скорость просто не приходит. Я ещё не на сто процентов уверен, почему, так что мы будем копаться.

Старт? Сделаю всё, что в моих силах. Это будет возможность несколько продвинуться вперёд. Посмотрим, что я смогу сделать", — приводит слова Пиастри Sky Sports.

