Марко: Норрис здесь недосягаем, максимумом для нас станет подиум
Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко подвёл итоги квалификации Гран-при Мексики, где первому номеру «быков» нидерландцу Максу Ферстаппену удалось показать только пятый результат, в то время как поул-позишен завоевал представитель «Макларена» британец Ландо Норрис.
Формула-1 2025. Этап 20, Мехико, Мексика
Гран-при Мексики. Квалификация
26 октября 2025, воскресенье. 00:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:15.586
2
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+0.262
3
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+0.352
«Мы прибавили, но все равно теряли две десятые на втором секторе — по сути всего в двух поворотах. Завтра будет очень трудно, а определяющим фактором станет износ шин. Думаю, Ландо Норрис здесь недосягаем, а вот всё остальное возможно. Максимумом для нас станет подиум», — приводит слова Марко Motorsport-Total со ссылкой на Sky.
