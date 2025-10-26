Марко: Норрис здесь недосягаем, максимумом для нас станет подиум

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко подвёл итоги квалификации Гран-при Мексики, где первому номеру «быков» нидерландцу Максу Ферстаппену удалось показать только пятый результат, в то время как поул-позишен завоевал представитель «Макларена» британец Ландо Норрис.

«Мы прибавили, но все равно теряли две десятые на втором секторе — по сути всего в двух поворотах. Завтра будет очень трудно, а определяющим фактором станет износ шин. Думаю, Ландо Норрис здесь недосягаем, а вот всё остальное возможно. Максимумом для нас станет подиум», — приводит слова Марко Motorsport-Total со ссылкой на Sky.