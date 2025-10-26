Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Марко: Норрис здесь недосягаем, максимумом для нас станет подиум

Марко: Норрис здесь недосягаем, максимумом для нас станет подиум
Комментарии

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко подвёл итоги квалификации Гран-при Мексики, где первому номеру «быков» нидерландцу Максу Ферстаппену удалось показать только пятый результат, в то время как поул-позишен завоевал представитель «Макларена» британец Ландо Норрис.

Формула-1 2025. Этап 20, Мехико, Мексика
Гран-при Мексики. Квалификация
26 октября 2025, воскресенье. 00:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:15.586
2
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+0.262
3
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+0.352

«Мы прибавили, но все равно теряли две десятые на втором секторе — по сути всего в двух поворотах. Завтра будет очень трудно, а определяющим фактором станет износ шин. Думаю, Ландо Норрис здесь недосягаем, а вот всё остальное возможно. Максимумом для нас станет подиум», — приводит слова Марко Motorsport-Total со ссылкой на Sky.

Материалы по теме
Норрис разгромил всех! Лидер общего зачёта только восьмой, и даже Ферстаппен далеко
Норрис разгромил всех! Лидер общего зачёта только восьмой, и даже Ферстаппен далеко
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android