Предварительная стартовая решётка Гран-при Мексики Формулы-1

Предлагаем вашему вниманию предварительную стартовую решётку Гран-при Мексики Формулы-1.Напопним, что Карлос Сайнс потеряет пять позиций на решётке за столкновение с Андреа Кими Антонелли в предыдущей гонке в Остине. Гонка на автодроме имени братьев Родригес стартует в воскресенье, 26 октября, в 23:00 мск.

Формула-1 2025. Этап 20, Мехико, Мексика
Гран-при Мексики. Гонка (71 круг, 305.354 км)
26 октября 2025, воскресенье. 23:00 МСК
Не началось

Формула-1. Гран-при Мексики. Предварительная стартовая решётка

1. Ландо Норрис («Макларен»)
2. Шарль Леклер («Феррари»)
3. Льюис Хэмилтон («Феррари»)
4. Джордж Расселл («Мерседес»)
5. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)
6. Андреа Кими Антонелли («Мерседес»)
7. Оскар Пиастри («Макларен»)
8. Исак Хаджар («Рейсинг Буллз»)
9. Оливер Берман («Хаас»)
10. Юки Цунода («Ред Булл»)
11. Эстебан Окон («Хаас»)
12. Карлос Сайнс («Уильямс»)
13. Нико Хюлькенберг («Кик-Заубер»)
14. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»)
15. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз»)
16. Габриэл Бортолето («Кик-Заубер»)
17. Алекс Албон («Уильямс»)
18. Пьер Гасли («Альпин»)
19. Лэнс Стролл («Астон Мартин»)
20. Франко Колапинто («Альпин»).

