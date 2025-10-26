Ферстаппен — о пятом месте в квалификации: всё, что мы попробовали, не сработало
Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен высказался о проблемах с машиной на Гран-при Мексики, из-за которых он не смог подняться в квалификации выше пятой позиции.
Формула-1 2025. Этап 20, Мехико, Мексика
Гран-при Мексики. Квалификация
26 октября 2025, воскресенье. 00:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:15.586
2
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+0.262
3
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+0.352
«Если бы мы знали, в чём дело, то уже изменили бы. Но, к сожалению, мы не знаем. Мы перепробовали так много вещей, но хорошо так и не стало. Нельзя сказать, что мы недостаточно пытались — просто не нашли.
Перед квалификацией мы вновь решили что-то попробовать, но в некоторых поворотах всё не работало, как надо. Где-то стало лучше, где-то — труднее, что не позволило мне атаковать. Я знал с первой попытки первого сегмента, что вряд ли получится. По сути всё, что мы попробовали, не сработало", — приводит слова Ферстаппена Sky Spors.
