Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Ферстаппен — о пятом месте в квалификации: всё, что мы попробовали, не сработало

Ферстаппен — о пятом месте в квалификации: всё, что мы попробовали, не сработало
Комментарии

Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен высказался о проблемах с машиной на Гран-при Мексики, из-за которых он не смог подняться в квалификации выше пятой позиции.

Формула-1 2025. Этап 20, Мехико, Мексика
Гран-при Мексики. Квалификация
26 октября 2025, воскресенье. 00:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:15.586
2
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+0.262
3
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+0.352

«Если бы мы знали, в чём дело, то уже изменили бы. Но, к сожалению, мы не знаем. Мы перепробовали так много вещей, но хорошо так и не стало. Нельзя сказать, что мы недостаточно пытались — просто не нашли.

Перед квалификацией мы вновь решили что-то попробовать, но в некоторых поворотах всё не работало, как надо. Где-то стало лучше, где-то — труднее, что не позволило мне атаковать. Я знал с первой попытки первого сегмента, что вряд ли получится. По сути всё, что мы попробовали, не сработало", — приводит слова Ферстаппена Sky Spors.

Материалы по теме
Норрис разгромил всех! Лидер общего зачёта только восьмой, и даже Ферстаппен далеко
Норрис разгромил всех! Лидер общего зачёта только восьмой, и даже Ферстаппен далеко
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android