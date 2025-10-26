Андреа Стелла назвал проблему Пиастри, из-за которой Оскар проигрывает Норрису

Руководитель «Макларена» Андреа Стелла прокомментировал проблемы пилота команды Оскара Пиастри, который проиграл своему напарнику Ландо Норрису почти шесть десятых в квалификации Гран-при Мексики и занял только восьмое место.

«Нужно изучить, что с Оскаром. Ему труднее управлять машиной в условиях, когда болид скользит — так было и в Остине. Нам нужно это изучить и добиться прогресса к воскресенью. Оскар, по сравнению с Ландо, теряет миллисекунды по сути в каждом повороте, так что дело за тем, чтобы он обрёл правильные ощущения в подобных условиях и атаковал чуть больше в каждом отдельно взятом повороте.

Думаю, гоночный темп будет сильным у обоих пилотов. Уверен, что Оскар сумеет отыграть некоторые места", — приводит слова Стеллы Sky Sports.