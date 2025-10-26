Андреа Стелла назвал проблему Пиастри, из-за которой Оскар проигрывает Норрису
Поделиться
Руководитель «Макларена» Андреа Стелла прокомментировал проблемы пилота команды Оскара Пиастри, который проиграл своему напарнику Ландо Норрису почти шесть десятых в квалификации Гран-при Мексики и занял только восьмое место.
Формула-1 2025. Этап 20, Мехико, Мексика
Гран-при Мексики. Квалификация
26 октября 2025, воскресенье. 00:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:15.586
2
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+0.262
3
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+0.352
«Нужно изучить, что с Оскаром. Ему труднее управлять машиной в условиях, когда болид скользит — так было и в Остине. Нам нужно это изучить и добиться прогресса к воскресенью. Оскар, по сравнению с Ландо, теряет миллисекунды по сути в каждом повороте, так что дело за тем, чтобы он обрёл правильные ощущения в подобных условиях и атаковал чуть больше в каждом отдельно взятом повороте.
Думаю, гоночный темп будет сильным у обоих пилотов. Уверен, что Оскар сумеет отыграть некоторые места", — приводит слова Стеллы Sky Sports.
Комментарии
- 26 октября 2025
-
03:00
-
02:06
-
02:03
-
01:57
-
01:46
-
01:41
-
01:27
-
01:26
-
01:22
-
01:20
-
01:04
-
00:29
- 25 октября 2025
-
23:36
-
23:32
-
22:34
-
22:32
-
21:45
-
21:35
-
20:44
-
20:39
-
20:35
-
19:00
-
18:53
-
18:48
-
18:32
-
18:27
-
18:22
-
18:16
-
16:50
-
16:30
-
15:58
-
15:30
-
15:29
-
15:10
-
14:42