Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Андреа Стелла назвал проблему Пиастри, из-за которой Оскар проигрывает Норрису

Андреа Стелла назвал проблему Пиастри, из-за которой Оскар проигрывает Норрису
Аудио-версия:
Комментарии

Руководитель «Макларена» Андреа Стелла прокомментировал проблемы пилота команды Оскара Пиастри, который проиграл своему напарнику Ландо Норрису почти шесть десятых в квалификации Гран-при Мексики и занял только восьмое место.

Формула-1 2025. Этап 20, Мехико, Мексика
Гран-при Мексики. Квалификация
26 октября 2025, воскресенье. 00:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:15.586
2
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+0.262
3
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+0.352

«Нужно изучить, что с Оскаром. Ему труднее управлять машиной в условиях, когда болид скользит — так было и в Остине. Нам нужно это изучить и добиться прогресса к воскресенью. Оскар, по сравнению с Ландо, теряет миллисекунды по сути в каждом повороте, так что дело за тем, чтобы он обрёл правильные ощущения в подобных условиях и атаковал чуть больше в каждом отдельно взятом повороте.

Думаю, гоночный темп будет сильным у обоих пилотов. Уверен, что Оскар сумеет отыграть некоторые места", — приводит слова Стеллы Sky Sports.

Материалы по теме
Пиастри прокомментировал большое отставание от Норриса и лишь восьмое место в квалификации
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android